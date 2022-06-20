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香港地区で高まる祖国復帰25周年の祝賀ムード
人民網日本語版
2022年06月20日13:19
香港地区の路上にはためく中華人民共和国国旗と香港特別行政区区旗（6月19日撮影・呉暁初）。
香港地区の祖国復帰25周年が近づくにつれて、同地区は祝賀ムードに包まれ、街のいたるところが赤い飾りつけなどで飾り付けられている。新華網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年6月20日
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