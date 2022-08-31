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写真
絵画で見る人々の暮らし 北京故宮で「貨郎図」など国宝公開
人民網日本語版
2022年08月31日15:00
夏圭（南宋時代）の「雪渓放牧図」（部分、資料提供・故宮博物院）
「衆生百態－故宮博物院歴代人物画特別展（第三期）」が8月30日、故宮博物院の文華殿書画館で開幕した。中国新聞網が伝えた（編集KM）
「人民網日本語版」2022年8月31日
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