政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

絵画で見る人々の暮らし　北京故宮で「貨郎図」など国宝公開

人民網日本語版　2022年08月31日15:00
絵画で見る人々の暮らし　北京故宮で「貨郎図」など国宝公開
夏圭（南宋時代）の「雪渓放牧図」（部分、資料提供・故宮博物院）

「衆生百態－故宮博物院歴代人物画特別展（第三期）」が8月30日、故宮博物院の文華殿書画館で開幕した。中国新聞網が伝えた（編集KM）

「人民網日本語版」2022年8月31日

 1 2 3次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治