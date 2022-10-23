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政治
中国共産党国際イメージPR動画「CPC」を公開
人民網日本語版
2022年10月23日11:14
中国共産党第20回全国代表大会（第20回党大会）の会期中、中国共産党国際イメージPR動画「CPC」が公開された。
「人民網日本語版」2022年10月23日
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