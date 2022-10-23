中国共産党第20回全国代表大会
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中国共産党国際イメージPR動画「CPC」を公開

人民網日本語版　2022年10月23日11:14

中国共産党第20回全国代表大会（第20回党大会）の会期中、中国共産党国際イメージPR動画「CPC」が公開された。

「人民網日本語版」2022年10月23日

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