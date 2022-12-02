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2024年パリ五輪 観戦チケットの販売スタート
人民網日本語版
2022年12月02日14:28
2024年パリ五輪公式グッズを販売するフラッグシップショップで販売されている五輪マスコット（12月1日撮影・李洋）。
現地時間12月1日、2024年パリ五輪の観戦チケットの販売がスタートした。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年12月2日
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