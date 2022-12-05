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降雪後の南岳衡山　湖南省

人民網日本語版　2022年12月05日16:35
降雪後の南岳衡山　湖南省
降雪後の南岳衡山（12月2日にドローンで撮影・曹正平)。

ここ数日の気温低下に伴い、湖南省衡陽市にある南岳衡山景勝地では降雪が観測され、あたり一面に雪化粧が施されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年12月5日

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