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海上で「冬の耕作」に勤しむ人々 山東省栄成市
人民網日本語版
2023年01月04日16:38
漁船を操って海洋牧場養殖エリアに向かい、生産作業を行う漁師（1月3日、ドローンで撮影・李信君）。
山東省栄成市尋山街道（エリア）愛倫湾海洋牧場では3日、漁師が漁船を操りながら、「海上で冬の耕作」に勤しんでいた。新華網が伝えた。（編集YF）
「人民網日本語版」2023年1月4日
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