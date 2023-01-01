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色とりどりの飾り提灯が新年を迎える　江蘇・南京

人民網日本語版　2023年01月01日14:32
色とりどりの飾り提灯が新年を迎える　江蘇・南京

2022年12月30日、江蘇省南京市の老門東、夫子廟などの景勝地では、色とりどりの飾り提灯のライトアップが行なわれ、新しい年を迎えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年1月1日

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