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色とりどりの飾り提灯が新年を迎える 江蘇・南京
人民網日本語版
2023年01月01日14:32
2022年12月30日、江蘇省南京市の老門東、夫子廟などの景勝地では、色とりどりの飾り提灯のライトアップが行なわれ、新しい年を迎えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2023年1月1日
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