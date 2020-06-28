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辻元大雲書道作品1

人民網日本語版　2020年06月28日16:13

作品：

お降りや緑すがしき庭の松

書家：

辻元大雲、1944年生まれ、日中文化交流協会常任委員、日展理事、全日本書道連盟理事長

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