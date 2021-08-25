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東京パラリンピックが開幕　日本

人民網日本語版　2021年08月25日16:03
東京パラリンピックが開幕　日本
開会式で披露された花火の演出（撮影・張金加）。

日本の東京で8月14日、第16回夏季パラリンピックの開会式が行われた。写真は開会式で披露された花火の演出の様子。新華網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2021年8月25日

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