Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
東京パラリンピックが開幕 日本
人民網日本語版
2021年08月25日16:03
開会式で披露された花火の演出（撮影・張金加）。
日本の東京で8月14日、第16回夏季パラリンピックの開会式が行われた。写真は開会式で披露された花火の演出の様子。新華網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2021年8月25日
1
2
3
4
次ページ
関連記事
東京パラリンピック開会式における中国代表団の旗手発表
東京パラリンピック中国選手団第一陣が日本に到着
東京パラリンピック中国代表選手団結成、総勢437人
北京冬季五輪・パラリンピックのロゴデザイン修正
おすすめ写真
天高く白雲浮かぶ初秋のフルンボイル草原 内モンゴル
卓球中国代表、今年のアジア選手権は不参加
まるで青い巨大船！上空から撮影した中洲島 福建省福州
貝雕博物館の精巧で美しい貝殻細工 浙江省温州
鄭州の街を豪雨が直撃 河南省
松花江主流で2021年第1号洪水が発生 黒竜江省
新型コロナワクチン夜間接種車が登場 重慶
誕生日を迎えたジャイアントパンダ 海南省海口
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
1
バイデン大統領が新駐中国大使を指…
2
金メダリスト・楊倩選手が清華大学…
3
中国、「インターネット+」で運動…
4
サービス業が日本を含む各国企業に…
5
新型防護服を着た医療従事者が「ベ…
6
「2021年ミス香港」、12人の…
7
案内待ちの食事客が座るのは「透明…
8
中国とアラブ諸国の戦略的パートナ…
9
外交部「新型コロナウイルス起源解…
10
731部隊資料収集の主要責任者は…
1
サービス業が日本を含む各国企業に…
2
料理ロボットの導入で進む飲食のス…
3
中国、世界2位の消費市場・世界1…
4
25年の市場規模1兆元に上るコー…
5
中国の科学技術イノベーション成果…
6
中国国際スマート産業博覧会202…
7
新インフラ建設がデジタル経済の新…
8
2021年中国-東北アジア国際貿…
9
中国初の火星探査成功記念貨幣が発…
10
海南省、中国初の鴻蒙OS利用の政…
1
金メダリスト・楊倩選手が清華大学…
2
新型防護服を着た医療従事者が「ベ…
3
案内待ちの食事客が座るのは「透明…
4
週間時事用語（顔面偏差値経済、回…
5
6河川の観測ステーション6ヶ所で…
6
23日は二十四節気の14番目「処…
7
世界で最も高い高速道路 G6京蔵…
8
東京パラリンピック開会式における…
9
雲南省竜陵県で希少な鳥類・ヒメヤ…
10
松花江主流で2021年第1号洪水…
1
バイデン大統領が新駐中国大使を…
2
中国とアラブ諸国の戦略的パート…
3
外交部「新型コロナウイルス起源…
4
731部隊資料収集の主要責任者…
5
米大統領に「チャイナ・イニシア…
6
「国際軍事競技大会2021」 …
7
習近平総書記が河北省塞罕壩機械…
8
外交部「米国の新駐中国大使に中…
9
米国立動物園のパンダ「小奇跡」…
10
ロシアで「国際軍事競技大会20…
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]