政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

北京市各所の美しい初冬の景色

人民網日本語版　2021年11月12日14:04
北京市各所の美しい初冬の景色
故宮の角楼（11月10日撮影・王璡）。

寒波が襲来した後の初冬の北京には真っ青な空が広がり、いたる所で美しい風景を目にすることができる。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年11月12日

 1 2 3 4 5 6次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治