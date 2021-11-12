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写真
北京市各所の美しい初冬の景色
人民網日本語版
2021年11月12日14:04
故宮の角楼（11月10日撮影・王璡）。
寒波が襲来した後の初冬の北京には真っ青な空が広がり、いたる所で美しい風景を目にすることができる。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年11月12日
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