政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

提灯を飾って新年をお迎え　各地はお祝いムードに

人民網日本語版　2022年01月01日14:31
提灯を飾って新年をお迎え　各地はお祝いムードに
2021年12月30日、北京市の北海公園では赤い提灯を飾って新年を迎えた。（撮影・劉憲国）

年末から年始にかけて、各地では人々がさまざまな楽しくおめでたい方法で2022年の訪れを迎え、新年への希望と祝福を示した。人民図片網が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2022年1月1日

 1 2 3 4 5次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治