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写真
提灯を飾って新年をお迎え 各地はお祝いムードに
人民網日本語版
2022年01月01日14:31
2021年12月30日、北京市の北海公園では赤い提灯を飾って新年を迎えた。（撮影・劉憲国）
年末から年始にかけて、各地では人々がさまざまな楽しくおめでたい方法で2022年の訪れを迎え、新年への希望と祝福を示した。人民図片網が伝えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2022年1月1日
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