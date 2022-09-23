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写真
杭州西駅が開業 浙江省
人民網日本語版
2022年09月23日16:27
上空から撮影した杭州西駅（9月22日、ドローンによる撮影・王剛）。
杭州アジア競技大会を支える重要交通プロジェクトである杭州西駅が9月22日に開業した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年9月23日
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