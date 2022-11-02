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写真
秋の陽だまりで日向ぼっこする重慶動物園のパンダ
人民網日本語版
2022年11月02日16:52
屋外で日向ぼっこするパンダ（撮影・陳超）。
重慶動物園内では最近、パンダたちが秋の陽だまりで日向ぼっこしており、そのかわいい姿に多くの人が癒されている。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2022年11月2日
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