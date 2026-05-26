中国とセルビアの首脳夫人が北京舞踊学院を見学

習近平国家主席の彭麗媛夫人は25日午後、セルビアのブチッチ大統領の国賓訪問に同行して訪中したタマラ夫人と共に北京舞踊学院を見学した。新華社が伝えた。

両夫人は同学院の舞踊博物館を訪れ、中国舞踊の発展の歴史について理解を深めた。授業エリアでは、中国舞踊やバレエなどの授業を興味深く見学した。その後、学生たちのパフォーマンスを共に鑑賞し、教員や学生らと親しく交流した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月26日