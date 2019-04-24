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北京で宅配スタッフを体験したロシアの若者

人民網日本語版　2019年04月24日13:43
北京で宅配スタッフを体験したロシアの若者
小包のピックアップに向かうユーリさん（撮影・韓海丹）。

ロシア人留学生のユーリさんは4月23日、北京で宅配スタッフの仕事と生活を体験した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2019年4月24日

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