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北京で宅配スタッフを体験したロシアの若者
人民網日本語版
2019年04月24日13:43
小包のピックアップに向かうユーリさん（撮影・韓海丹）。
ロシア人留学生のユーリさんは4月23日、北京で宅配スタッフの仕事と生活を体験した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年4月24日
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