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呉昌碩国際芸術賞海外展が日本で開催

人民網日本語版　2019年09月04日16:48
呉昌碩国際芸術賞海外展が日本で開催
9月3日、福岡県北九州市で行われた呉昌碩国際芸術賞海外展の展示作品を鑑賞する市民（撮影・馬曹冉）。

呉昌碩国際芸術賞海外展兼浙江省湖州市「緑水青山」書画展の開幕式が3日、福岡県北九州市で行われた。新華網が伝えた。（編集AK）

「人民網日本語版」2019年9月4日

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