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まるで絵のような初夏の湿地　貴州省貴陽市

人民網日本語版　2020年05月21日10:03
まるで絵のような初夏の湿地　貴州省貴陽市
5月19日、貴陽市花渓国家都市湿地公園の黄金大道（ドローンによる撮影・欧東衢）。

貴州省貴陽市花渓国家都市湿地公園の黄金大道は、緑が満ち溢れ、まるで絵のような美しさを醸し出している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年5月21日

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