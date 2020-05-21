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まるで絵のような初夏の湿地 貴州省貴陽市
人民網日本語版
2020年05月21日10:03
5月19日、貴陽市花渓国家都市湿地公園の黄金大道（ドローンによる撮影・欧東衢）。
貴州省貴陽市花渓国家都市湿地公園の黄金大道は、緑が満ち溢れ、まるで絵のような美しさを醸し出している。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年5月21日
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