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北京で降雪！市街地域で2021年の初雪を観測
人民網日本語版
2021年01月19日14:14
雪の積もった前海から見た鐘楼と鼓楼。
1月19日、北京の市街地で今年に入り初めての降雪が観測され、雪が積もった。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年1月19日
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