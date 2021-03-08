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初春の「五つ星」高山霧氷 吉林省北大湖
人民網日本語版
2021年03月08日16:12
3月6日、吉林省吉林市の北大湖スキーリゾートエリアの高山霧氷（撮影・石洪宇）。
吉林省吉林市の北大湖スキーリゾートエリアに3月6日、「五つ星」級の素晴らしい高山霧氷が現われ、幻想的な美しい景色が広がっていた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年3月8日
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