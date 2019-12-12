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新疆の博爾塔拉河谷で「霧氷」の絶景
人民網日本語版
2019年12月12日13:33
河谷の全ての樹木が半透明の氷の結晶に覆われ、神秘的な景色が広がる新疆維吾爾（ウイグル）自治区ボルタラ・モンゴル自治州博爾塔拉河（撮影・胡維斌）。
新疆維吾爾（ウイグル）自治区ボルタラ・モンゴル自治州博爾塔拉河で今月10日、「霧氷」の絶景が広がった。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2019年12月12日
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