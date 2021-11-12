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北京の街頭に「ハートマーク」の信号機が登場

人民網日本語版　2021年11月12日14:24
北京の街頭に「ハートマーク」の信号機が登場
11月11日、「ハートマーク」の信号機がある交差点を行き交う市民（撮影・蒋啓明）。

北京市華貿中街の交差点にこのほど、「ハートマーク」の信号機が登場した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年11月12日

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