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「華夏の華」特別展が北京で開催 山西省古代文明のエッセンス
人民網日本語版
2021年12月18日14:41
12月15日、清華大学芸術博物館で開催中の特別展「華夏の華：山西省古代文明のエッセンス」を見学する人々。（撮影・尹棟遜）
「華夏の華：山西省古代文明のエッセンス」と題した特別展が北京の清華大学芸術博物館で開催されている。会期は2022年1月9日まで。（編集KS）
「人民網日本語版」2021年12月18日
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