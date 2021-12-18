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「華夏の華」特別展が北京で開催　山西省古代文明のエッセンス

人民網日本語版　2021年12月18日14:41
「華夏の華」特別展が北京で開催　山西省古代文明のエッセンス
12月15日、清華大学芸術博物館で開催中の特別展「華夏の華：山西省古代文明のエッセンス」を見学する人々。（撮影・尹棟遜）

「華夏の華：山西省古代文明のエッセンス」と題した特別展が北京の清華大学芸術博物館で開催されている。会期は2022年1月9日まで。（編集KS）

「人民網日本語版」2021年12月18日

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