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餃子を包み冬至を迎える　山東省棗荘

人民網日本語版　2021年12月21日16:27
餃子を包み冬至を迎える　山東省棗荘
12月20日、山東省棗荘市市中区中興小学校で、餃子の包み方を児童に教える教員（写真左から2番目、撮影・孫中喆）。

冬至が近づき、中国各地では、餃子を作って冬至を迎えるイベントが行われている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年12月21日

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