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「国際子供の日」控え 中国各地でイベント
人民網日本語版
2022年05月28日15:08
27日、江西省吉安市峡江県の幼稚園で園児たちがバスケットボールのゲームを楽しんだ。
「国際子供の日」（6月1日）が近づき、中国各地の小中学校や幼稚園ではこの日を迎えるための多彩なイベントが行なわれている。新華社が伝えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2022年5月28日
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