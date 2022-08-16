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日本の無条件降伏から77年、抗日戦争紀念館で歴史に思いを馳せる市民　北京

人民網日本語版　2022年08月16日15:08
日本の無条件降伏から77年、抗日戦争紀念館で歴史に思いを馳せる市民　北京
8月15日、北京市豊台区にある抗日戦争紀念館を訪れた市民（撮影・李霈韻）。

1945年8月15日、日本は無条件降伏を受諾し、中国は抗日戦争において偉大な勝利を収めた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年8月16日

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