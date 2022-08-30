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茅台アイスの北京第一号店がオープン

人民網日本語版　2022年08月30日15:19
茅台アイスの北京第一号店がオープン
8月29日、茅台アイスクリームを買うために行列を作る買物客（撮影・賈天勇）

8月29日、中国の高級酒「茅台（マオタイ）」を使ったアイスクリームの北京初となる実店舗がオープンした。中国新聞網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年8月30日

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