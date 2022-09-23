自由潜 zì yóu qián：フリーダイビング

（中）游客在分界洲岛附近海域体验自由潜。

（日） 観光客は分界洲島周辺海域でフリーダイビングを体験した。

婚戒 hūn jiè：結婚指輪（けっこんゆびわ）

（中）何洁在婚戒的选择中，给自己定制了一款培育钻戒。

（日）何潔さんは結婚指輪を選ぶ際、合成ダイヤモンドの指輪をオーダーメイドした。

养发师 yǎng fà shī：ヘッドセラピスト

喷油工 pēn yóu gōng：塗装工（とそうこう）

装配工 zhuāng pèi gōng：機械組立工（きかいくみたてこう）

（中）养发师、喷油工、客房清洁员、装配工……很快，第一批用工信息在中山市妇联的微信公众号上发布了。

（日）ほどなくして、ヘッドセラピストや塗装工、客室清掃員、機械組立工など第1陣となる人材募集情報が中山市婦女聯合会の微信(WeChat)の公式アカウントで配信された。

墙绘师 qiáng huì shī：ミューラルアーティスト

（中）云南省丽江市永胜县程海镇兴义村，是墙绘师“刘小备”的家乡。

（日）雲南省麗江市永勝県程海鎮興義村はミューラルアーティストの劉小備さんの故郷だ。

载人潜水器 zǎi rén qián shuǐ qì：有人潜水艇（ゆうじんせんすいてい）

（中）日前，我国全海深载人潜水器“奋斗者”号与4500米级载人潜水器“深海勇士”号，在南海1500米水深区域完成既定作业任务。

（日）中国の全水深有人潜水艇「奮闘者」号と4500メートル級有人潜水艇「深海勇士」号が先ごろ、南中国海の水深1500メートルのエリアで予定されていた作業任務を完了した。

合作办学 hé zuò bàn xué：トランスナショナル教育（トランスナショナルきょういく）

（中）中外合作办学蓬勃开展，审批、管理、评估、退出机制不断完善。

（日）中国と海外の教育機関によるトランスナショナル教育が積極的に展開され、審査、管理、評価、脱退メカニズムが整備され続けている。

窄带物联网 zhǎi dài wù lián wǎng：狭帯域IoT（きょうたいいきアイオーティー）

（中）工业和信息化部数据显示，截至2022年8月底，窄带物联网、4G、5G基站总数分别达到75.5万个、593.7万个、210.2万个。

（日）工業・情報化部のデータによると、今年8月末現在の狭帯域IoT（NB-IoT）基地局数は75万5000ヶ所、4G基地局数は593万7000ヶ所、5G基地局数は210万2000ヶ所となっている。

「人民網日本語版」2022年9月23日