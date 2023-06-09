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山と湖がコラボする美しい夏の景色広がる新疆

人民網日本語版　2023年06月09日15:01
山と湖がコラボする美しい夏の景色広がる新疆
新疆昌吉回族自治州天山天池景勝地（6月8日撮影・何龍/写真著作権は人民図片が所有のため転載禁止）。

夏が到来し、新疆維吾爾（ウイグル）自治区昌吉回族自治州天山天池景勝地には鮮やかな色合いの美しい景色が広がり、多くの観光客が訪れている。人民網が報じた。（編集KN）

「人民網日本語版」2023年6月9日

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