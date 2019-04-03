政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

無錫の太湖に春の訪れ　江蘇省

人民網日本語版　2019年04月03日11:05
無錫の太湖に春の訪れ　江蘇省
黿頭渚景勝区に押し寄せた花見客（4月2日ドローンによる撮影・李博）。

江蘇省無錫市の太湖黿頭渚景勝区ではここ数日、桜の開花シーズンを迎えており、花見客が数多く押し寄せている。新華網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2019年4月3日

  1 2 3 4 5 次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング