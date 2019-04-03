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無錫の太湖に春の訪れ 江蘇省
人民網日本語版
2019年04月03日11:05
黿頭渚景勝区に押し寄せた花見客（4月2日ドローンによる撮影・李博）。
江蘇省無錫市の太湖黿頭渚景勝区ではここ数日、桜の開花シーズンを迎えており、花見客が数多く押し寄せている。新華網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年4月3日
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