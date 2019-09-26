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北京大興国際空港が正式に運用スタート
人民網日本語版
2019年09月26日14:51
初飛行のための離陸準備を行う東方航空のMU7098便（撮影・殷立勤）。
大型旅客機7機が25日16時20分ごろ、順次滑走路から離陸し、北京大興国際空港の正式な運用がスタートした。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年9月26日
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