Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
美しい雪化粧が施された河北省の棚田
人民網日本語版
2020年01月10日10:50
1月8日、雪化粧が施された河北省涉県関防郷後池村の棚田（ドローンによる撮影・王暁)。
河北省涉県でこのほど、雪が降り、棚田に雪化粧が施され、人々を魅了する絶景が広がっている。新華網が報じた。 （編集KN）
「人民網日本語版」2020年1月10日
1
2
3
4
5
6
次ページ
関連記事
金山嶺長城が雪化粧 黒い城壁と美しいコントラスト
湖南省張家界天門山で降雪を観測 雲海と霧氷現る
上空から眺めた雪の棚田 甘粛省臨夏
冬の麦積山大景勝地、そびえたつ孤峰に雪化粧 甘粛省
おすすめ写真
万里の長城が雪化粧、竜が舞うような壮大な景色に 北京
新疆・ボステン湖の湖畔に約50基の氷と雪の彫刻
香港のトラムにアニメ電車が登場、往年のアニメキャラが大集合
中国最大のコワーキングスペースWeWorkが上海にオープン
荒木由美子が上海で自身のブランド発表、往年の名曲も披露
世界初の国粋京劇体験館がオープン、北京の新たな文化の名所に
大雪にパンダも大はしゃぎ！ 山東省済南市
まるで「列車模型の博物館」！西安の鉄道ファンで高速鉄道運転士の自宅
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
数10年前の米核実験でマーシャル…
2
ゴーン氏の逃亡劇 残された疑問へ…
3
日本の「鄙びた田舎」青森・秋田を…
4
荒木由美子が上海で自身のブランド…
5
宮崎駿監督の新作「君たちはどう生…
6
日本の「空洞化集落」が「外からの…
7
馬雲氏やバフェット氏など ビジネ…
8
専門家「情報覇権で米国はさらに恣…
9
中東情勢の悪化は誰の利益にもなら…
10
在日本中国大使館が日中友好団体新…
1
ゴーン氏の逃亡劇 残された疑問へ…
2
日本企業のM&A総額が2…
3
日本の「鄙びた田舎」青森・秋田を…
4
アリペイ年間消費明細が発表 稼い…
5
中国の90年代生まれ、むやみに消…
6
日本の「空洞化集落」が「外からの…
7
馬雲氏やバフェット氏など ビジネ…
8
中国中央銀が預金準備率引き下げで…
9
天猫とKFCのコラボ店が杭州にオ…
10
2020年の中国対外貿易を展望 …
1
「水中の古代建築」が「草原に浮か…
2
小寒が「小暖」に変わった上海 史…
3
空き缶で超豪華な髪飾りを手作りす…
4
2020東京オリンピック・パラリ…
5
兵士たちの「運転テスト」の様子公…
6
「中国氷雪観光地人気ランキング」…
7
武漢の原因不明のウイルス性肺炎患…
8
大雪にパンダも大はしゃぎ！ 山東…
9
携帯画面の細菌は便器の3倍 中国…
10
四川省宝興県磽磧藏族郷の村民が野…
1
イランとの対立激化 米国の一方…
2
数10年前の米核実験でマーシャ…
3
イラン・イラクが相次ぎ米国に対…
4
中国の貧困削減が目覚ましい成果…
5
習近平国家主席「キリバスとの国…
6
専門家「情報覇権で米国はさらに…
7
中東情勢の悪化は誰の利益にもな…
8
中国海兵隊が2020年の公式宣…
9
在日本中国大使館が日中友好団体…
10
外交部、中国は中東情勢を非常に…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]