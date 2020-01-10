政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

美しい雪化粧が施された河北省の棚田

人民網日本語版　2020年01月10日10:50
美しい雪化粧が施された河北省の棚田
1月8日、雪化粧が施された河北省涉県関防郷後池村の棚田（ドローンによる撮影・王暁)。

河北省涉県でこのほど、雪が降り、棚田に雪化粧が施され、人々を魅了する絶景が広がっている。新華網が報じた。 （編集KN）

「人民網日本語版」2020年1月10日

 1 2 3 4 5 6次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング