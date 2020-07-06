政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

武漢の長江水位、今もなお上昇中　湖北省

人民網日本語版　2020年07月06日15:28
武漢の長江水位、今もなお上昇中　湖北省
7月5日、湖北省武漢市で、漢口江灘で川の流れを見る市民（撮影・張暢）。

長江上流地域で大雨が続き、漢江の中上流の水量が増えたことから、武漢を流れる長江と漢江の水位は引き続き上昇し続けている。中国新聞網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年7月6日

 1 2 3 4 5次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング