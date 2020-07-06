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武漢の長江水位、今もなお上昇中 湖北省
人民網日本語版
2020年07月06日15:28
7月5日、湖北省武漢市で、漢口江灘で川の流れを見る市民（撮影・張暢）。
長江上流地域で大雨が続き、漢江の中上流の水量が増えたことから、武漢を流れる長江と漢江の水位は引き続き上昇し続けている。中国新聞網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年7月6日
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