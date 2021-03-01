中国の2020年物品貿易総額、前年比1.9％増の32兆1557億元

国家統計局は公式サイトで28日、「中華人民共和国2020年国民経済・社会発展統計公報」を発表した。

2020年の物品貿易額は1.9％増（前年比、以下同）の32兆1557億元（1元は約16.5円）。うち輸出額は4.0％増の17兆9326億元、輸入額は0.7％減の14兆2231億元。物品貿易黒字は7976億元増の3兆7096億元。「一帯一路」（the Belt and Road）沿線国との貿易額は1.0％増の9兆3696億元。うち輸出額は3.2％増の5兆4263億元、輸入額は1.8％減の3兆9433億元。

20年のサービス貿易額は15.7％減の4兆5643億元。うち輸出額は1.1％減の1兆9357億元、輸入額は24.0％減の2兆6286億元。サービス貿易赤字は6929億元。

20年の外商直接投資（銀行、証券、保険を除く）による新設企業数は5.7％減の3万8570社。実行ベース外資導入額は6.2％増の1兆元で、米ドル換算では4.5％増の1444億ドル。うち一帯一路沿線国の対中直接投資（一部自由港を介した対中投資を含む）による新設企業数は23.2％減の4294社。対中直接投資額は0.3％減の574億元で、米ドル換算では1.8％減の83億ドル。20年のハイテク産業の実行ベース外資導入額は11.4％増の2963億元で、米ドル換算では9.5％増の428億ドル。

20年の対外非金融類直接投資額は0.4％減の7598億元で、米ドル換算では0.4％減の1102億ドル。うち一帯一路沿線国に対する非金融類直接投資額は18.3％増の178億ドル。

20年の対外請負プロジェクトの実行ベース売上高は9.8％減の1兆756億元で、米ドル換算では9.8％減の1559億ドル。うち一帯一路沿線国に対する実行ベース売上高は7.0％減の911億ドルで、全体の58.4％を占めた。対外労働協力による各種労働者派遣規模は30万人。（編集YF）

「人民網日本語版」2021年3月1日