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写真
美しい星空広がる五大連池景勝地 黒竜江省黒河
人民網日本語版
2021年09月03日14:26
9月1日、五大連池景勝地の星空（長時間露光撮影してつなぎ合わせた画像、撮影・謝剣飛）。
初秋が訪れた黒竜江省黒河市五大連池景勝地には夜のとばりが下りると、一面に美しい星空が広がっている。新華網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年9月3日
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