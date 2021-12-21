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祖国復帰22周年を祝賀する国旗掲揚式 マカオ地区
人民網日本語版
2021年12月21日15:21
マカオ地区で行われた祖国復帰22周年を祝う国旗掲揚式の様子（撮影・張金加）。
中国澳門（マカオ）特別行政区政府は20日、金蓮花広場において、祖国復帰22周年を祝う国旗掲揚式を執り行った。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年12月21日
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