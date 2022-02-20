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閉会式迎えた2022年北京冬季五輪
人民網日本語版
2022年02月20日21:57
第24回北京冬季五輪閉会式が2月20日夜、北京市の中国国家体育場（バードネスト）で行われた。新華網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2022年2月20日
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