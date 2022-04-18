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チューリップ30万本が満開迎えた北京世園公園

人民網日本語版　2022年04月18日15:47
チューリップ30万本が満開迎えた北京世園公園
4月16日、北京世園公園のチューリップ畑で花見をする市民（撮影・盛佳鵬）。

北京世園公園にある約30万本のチューリップが次々と開花し、訪れた多くの市民が花見や写真撮影を楽しんでいる。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年4月18日

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