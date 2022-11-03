Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
経済・産業最前線
|
経済関連データ
|
中国における日本企業
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル語
|
スワヒリ語
|
イタリア語
|
カザフ語
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
経済
中国初の乗用車自動運転化運営テストエリアを訪ねて
人民網日本語版
2022年11月03日15:26
北京経済技術開発区で、「運転席は無人、助手席に安全オペレーターを配置」した自動運転車が走行する様子。
北京経済技術開発区は中国初の乗用車自動運転化運営テストエリアだ。ここでは自動運転のタクシーがすでに普通の人々の日常生活に溶け込んでいる。（編集KS）
「人民網日本語版」2022年11月3日
1
2
次ページ
関連記事
中国の自動運転トラック、タイの現代化グリーン港湾建設をサポート
黒竜江省の秋季収穫をサポートする「5G+北斗測位」技術
中国主導で策定した初の自動運転国際基準が発表
スマート自動運転サービスで景勝地をサポート 安徽省
中国初の中心市街地自動運転開放テスト道路が上海で使用開始
世界初の自動運転ブルドーザーが登場、正確に指令を実行
全無人自動運転タクシー乗車を体験
観光客の注目集める5G対応スマート自動運転清掃車 浙江省杭州西湖
中国の無人運転時代の幕開け 武漢と重慶で全無人自動運転の試行を開始
自動運転が普及するのはいつ？ 百度が自律走行車を公開
おすすめ写真
ブースの設営作業が順調に進む第5回中国国際輸入博覧会 上海市
スーパーに並ぶ中国製クリスマス用品 オランダ
塩湖景勝地に広がるカラフルな塩湖 山西省運城
贛江支流の貢江で半分が水、半分が砂に架かる浮橋 江西省贛州
乗ったらお腹が空いちゃう？「成都で1番美味しそうな地下鉄車両」運行開始 四川省
壮観！数十万羽の渡り鳥が黒竜江迎春林区に集結
北海公園で秋の菊鑑賞 北京
伝統建築を現代照明が照らし出す魅惑的な夜景 江西省楽安・流坑村
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
1
習近平総書記がベトナム共産党のグ…
2
中国の自動車価値維持率、日系車と…
3
カフェで勉強や仕事をするとはかど…
4
中国の実験モジュール「夢天」が打…
5
インド吊り橋崩落事故、習近平国家…
6
習近平総書記の第20回党大会後初…
7
まるで水の中を泳ぐ魚 安徽で無形…
8
第20回党大会後に各国首脳が相次…
9
【マドコレ】第55回 北京CBD…
10
第5回輸入博に計145の国・地域…
1
「三体」アニメ版公開へ ビッグコ…
2
「5.5G」とは？どんな影響をも…
3
中国の自動車価値維持率、日系車と…
4
第5回輸入博に計145の国・地域…
5
北京の重点産業の賃金が上昇 デジ…
6
第5回輸入博 見逃せない市場と技…
7
中国1-9月の非金融分野の対外直…
8
＜企画＞1-9月の経済情勢に関す…
9
中国ハイテク産業の外資導入、成長…
10
中国10月の製造業PMIは49.…
1
豊かな自然と最先端産業の新天地・…
2
秋を彩る客家の村の美しい天日干し…
3
カフェで勉強や仕事をするとはかど…
4
海口国際免税城が開業 海南省
5
【マドコレ】第55回 北京CBD…
6
流氷期に入った漠河区間全域、下流…
7
中国航空ショーのマスコットキャラ…
8
乗ったらお腹が空いちゃう？「成都…
9
壮観！数十万羽の渡り鳥が黒竜江迎…
10
中国、婦女権益保障法の改正案が可…
1
ソウル雑踏事故、習近平国家主席…
2
韓国・ソウル雑踏事故で中国人死…
3
地域情勢をかき乱す日本の軍拡
4
王毅部長「相互尊重、平和共存、…
5
習近平総書記がベトナム共産党の…
6
インド吊り橋崩落事故、習近平国…
7
習近平総書記の第20回党大会後…
8
第20回党大会後に各国首脳が相…
9
習近平総書記がベトナム共産党の…
10
ドイツ首相の訪中について外交部…
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]