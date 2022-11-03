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中国初の乗用車自動運転化運営テストエリアを訪ねて

人民網日本語版　2022年11月03日15:26
中国初の乗用車自動運転化運営テストエリアを訪ねて
北京経済技術開発区で、「運転席は無人、助手席に安全オペレーターを配置」した自動運転車が走行する様子。

北京経済技術開発区は中国初の乗用車自動運転化運営テストエリアだ。ここでは自動運転のタクシーがすでに普通の人々の日常生活に溶け込んでいる。（編集KS）

「人民網日本語版」2022年11月3日

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