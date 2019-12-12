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南京大虐殺犠牲者国家追悼式典が13日に開催 江蘇省
人民網日本語版
2019年12月12日17:16
12月11日、中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館を見学に訪れた人々（撮影・泱波）。
南京大虐殺犠牲者国家追悼式典が12月13日、江蘇省南京市の中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館で行われる。中国新聞網が伝えた。（編集AK）
「人民網日本語版」2019年12月12日
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