政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

日本人書家、東京の街頭で武漢の幸福祈り揮毫

人民網日本語版　2020年02月10日15:47
日本人書家、東京の街頭で武漢の幸福祈り揮毫
2月9日、日本の書家・篆刻家である鈴木啓義氏が武漢の幸福を祈り東京の街頭で揮毫した（撮影・呂少威）。

日本の書家・篆刻家である鈴木啓義氏が9日、東京の街頭で筆を振るい、「難病退散・万病平癒」としたため、武漢の幸福を祈り、揮毫した。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年2月10日 

 1 2次ページ

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

| おすすめ写真

ランキング

企画

おすすめ動画