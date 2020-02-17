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緑鮮やかな田野で春の農作業たけなわ　海南瓊海

人民網日本語版　2020年02月17日15:46
緑鮮やかな田野で春の農作業たけなわ　海南瓊海
春の息吹が感じられる大地で、春の農作業に勤しむ海南省瓊海市の農民（撮影・蒙鐘徳）。

海南省瓊海市嘉積鎮橋頭村の農民は2月15日、緑鮮やかな田野で春の農作業に勤しんでいた。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年2月17日

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