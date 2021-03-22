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南京の街を飾る「夜桜」、春の夜景楽しむ人々

人民網日本語版　2021年03月22日16:02
南京の街を飾る「夜桜」、春の夜景楽しむ人々
（撮影：泱波）

江蘇省南京市にある鶏鳴寺路では3月21日、満開となった桜が夕闇の中、特別な趣を醸し出し、訪れた多くの市民を魅了していた。中国新聞社が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年3月22日

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