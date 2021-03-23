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北京居庸関の「花の海」を走り抜ける高速鉄道・和諧号
人民網日本語版
2021年03月23日15:50
3月21日、北京居庸関の「花の海」を走り抜けるS2線の高速鉄道・和諧号（撮影・劉憲国）。
北京居庸関長城のふもとを3月21日、S2線の高速鉄道・和諧号が、春を目指し、「花の海」を走り抜けた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年3月23日
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