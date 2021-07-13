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カンヌ国際映画祭で日本映画「ドライブ・マイ・カー」が最高賞パルムドールの候補に

人民網日本語版　2021年07月13日15:26
カンヌ国際映画祭で日本映画「ドライブ・マイ・カー」が最高賞パルムドールの候補に
7月12日、仏カンヌで、「ドライブ・マイ・カー」の公式会見に臨む女優の霧島れいか。

日本映画「ドライブ・マイ・カー」が第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、最高賞であるパルムドールを競うことになる。新華網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年7月13日

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