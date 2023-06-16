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杭州アジア競技大会の大会メダル「湖山」発表 浙江省
人民網日本語版
2023年06月16日15:02
杭州アジア競技大会で授与されるメダル「湖山」が発表された会場（6月15日撮影・江漢）
杭州アジア競技大会で授与されるメダル「湖山」が6月15日、大会開幕100日前カウントダウンイベントで発表された。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2023年6月16日
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