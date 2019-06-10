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中国キッズファッションモデルコンテストが青島で開催 山東省
人民網日本語版
2019年06月10日13:51
6月8日、コンテストに参加したキッズモデル（撮影・陳建力）。
2019第8回中国キッズファッションモデルコンテスト決勝大会が6月8日、山東省青島市で行われた。 新華網が伝えた。（編集AK）
「人民網日本語版」2019年6月10日
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