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中華人民共和国成立70周年祝賀イベントが開催 北京

人民網日本語版　2019年10月01日21:32
中華人民共和国成立70周年祝賀イベントが開催 北京
祝賀イベント会場の様子。

中華人民共和国成立70周年祝賀イベントが10月1日夜、北京の天安門広場で行われた。新華網が伝えた。(編集AK)

「人民網日本語版」2019年10月1日

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