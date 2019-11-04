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紅葉の見ごろを迎えた山東省済南市
人民網日本語版
2019年11月04日10:46
秋深まり紅葉の見ごろを迎えている済南市 (撮影・宋広興) 。
山東省済南市の紅葉谷では、山の木々が赤や黄色に染まり、美しい秋景色が広がっている。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2019年11月4日
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