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紅葉の見ごろを迎えた山東省済南市

人民網日本語版　2019年11月04日10:46
紅葉の見ごろを迎えた山東省済南市
秋深まり紅葉の見ごろを迎えている済南市 (撮影・宋広興) 。

山東省済南市の紅葉谷では、山の木々が赤や黄色に染まり、美しい秋景色が広がっている。中国新聞網が報じた。（編集KN）

「人民網日本語版」2019年11月4日

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