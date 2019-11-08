政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

第2回輸入博覧会で各国企業がグルメ商品をアピール　上海

人民網日本語版　2019年11月08日16:09
第2回輸入博覧会で各国企業がグルメ商品をアピール　上海
自社製のイーストを使って焼いたパンなどを展示するフランスの出展企業（撮影・毛建軍）。

上海で行われている第2回中国国際輸入博覧会では6日、各国からの出展企業が自国のグルメや優れた商品をアピールしていた。中国新聞網が伝えた。（編集AK）

「人民網日本語版」2019年11月8日

 1 2 3 4 5 6次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング