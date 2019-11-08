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第2回輸入博覧会で各国企業がグルメ商品をアピール 上海
人民網日本語版
2019年11月08日16:09
自社製のイーストを使って焼いたパンなどを展示するフランスの出展企業（撮影・毛建軍）。
上海で行われている第2回中国国際輸入博覧会では6日、各国からの出展企業が自国のグルメや優れた商品をアピールしていた。中国新聞網が伝えた。（編集AK）
「人民網日本語版」2019年11月8日
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