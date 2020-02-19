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写真
ロシア国際ネコ展 「萌え度」を競うユニークコスプレのニャンコたち
人民網日本語版
2020年02月19日09:38
ロシア国際ネコ展に参加したニャンコたち（写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止）。
ロシア現地時間2月16日、ロシアのトムスクで国際ネコ展が開催され、参加したニャンコたちが「萌え度」を競い合った。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年2月19日
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